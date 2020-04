MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach vorläufigen Zahlen und einem gestrichenen Jahresausblick auf "Add" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Trotz der aktuellen Geschäftseinbußen wegen der Corona-Krise sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Logistikkonzern in den kommenden zwei Jahren ein operatives Ergebnis (Ebit) von fünf Milliarden Euro erreicht, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb bleibe er bei seiner positiven Einschätzung der Aktie./edh/kro



ISIN: DE0005552004

