Der Ökostromversorger Green City Power wird künftig Solarstrom aus kleineren Photovoltaik-Anlagen direkt beim Solaranlagenbetreiber einkaufen und in den Energiemix beim neuen Community-Tarif Power2People einfließen lassen. Vor 20 Jahren trat mit dem EEG ein Gesetz in Kraft, das die Stromversorgung in Deutschland nachhaltig verändern sollte. Ziel des Gesetzes war es, den Anteil des Ökostroms bis 2010 auf zehn Prozent zu verdoppeln. Dieses Ziel wurde erreicht: Im ersten Quartal des Jahres trugen Erneuerbare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...