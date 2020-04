Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich trotz der Unterbrechung der Beratungen zuversichtlich gezeigt, dass die europäischen Finanzminister noch vor Ostern eine Einigung über ein Hilfspaket wegen der Corona-Krise erreichen. Bei einem Statement in Berlin warb Scholz für eine Strategie aus Kreditlinien des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), Garantien der Europäischen Investitionsbank (EIB) und einem Kurzarbeiterprogramm der EU-Kommission. "Wir sind, was diese drei Vorhaben betrifft, sehr weit einig geworden - aber noch nicht ganz", sagte er.

Das sei "zunächst einmal eine gute Botschaft", und er sei "zuversichtlich, dass wir endgültig in allen Fragen zu einem Ergebnis kommen". In den 16-stündigen Beratungen habe man "sehr, sehr sorgfältig" miteinander verhandelt. "Es geht um richtig große Beträge und große Milliarden, die eingesetzt werden müssen von den Ländern selber, aber natürlich auch gemeinschaftlich auf den Weg gebracht", betonte Scholz. "Wenn man alle drei Programme zusammennimmt, dann sind das Ausgaben, die dort finanziert werden, die gut 500 Milliarden Euro umfassen."

Die EIB wolle 200 Milliarden Euro Kredite an kleine und mittlere Unternehmen vergeben, der ESM könne über 200 Milliarden Euro für vorsorgliche Kreditlinien von 2 Prozent der Wirtschaftsleistung an einzelne Staaten aufrufen, und das Programm zur Kurzarbeit umfasse weitere 100 Milliarden Euro. Scholz pochte aber darauf, dass die Nutzung des ESM als vorsorgliche Stabilisierungskapazität nicht damit verbunden sein dürfe, "dass dann wie vor zehn Jahren Kommissare kommen oder eine Troika in die Länder einreist und irgendwelche Programme entwickelt für die weitere Zukunft".

Die Kriterien müssten "auf die jetzige Situation zugeschnitten" sein. Würden damit wie in einem Fall in den Verhandlungen weitergehende Ideen verbunden, sei dies "nicht zielführend und auch nicht sachangemessen", erklärte er auf die Frage nach einem Beharren der Niederlande auf harten Bedingungen für solche Kredite. Solidarität müsse jetzt schnell organisierbar sein, und über diese eine Frage werde noch weiter zu sprechen sein. "Ich hoffe aber, dass wir noch vor Ostern die entsprechenden Erleuchtungen haben werden und es auch miteinander hinbekommen."

Wiederaufbau ohne Corona-Bonds

Mit Blick auf die umstrittenen "Corona-Bonds" zeigte sich Scholz zudem überzeugt, dass auch der ökonomische Wiederaufbau nach der Krise mit den bestehenden Instrumenten zu schaffen sei. Bei der Konferenz habe man über einen "recovery fund" gesprochen und sich auf Kriterien für dessen Aufbau verständigt. Der Wiederaufbau sei etwas, "das wir mit ganz klassischen Instrumenten, zum Beispiel dem europäischen Haushalt, bewältigen können", erklärte er. "Deshalb reicht es, sich auf diese Fragen und diese Handlungsmöglichkeiten zu konzentrieren."

Scholz hat die Euro-Länder bereits am Morgen angesichts der unterbrochenen Gespräche zusammen mit Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire dazu aufgefordert, "sich einer Lösung dieser schwierigen Finanzfragen nicht zu verweigern und einen guten Kompromiss zu ermöglichen". Bei den seit Dienstagnachmittag laufenden Verhandlungen hatte es keine Einigung über ein Hilfspaket gegeben. Eurogruppenchef Mario Centeno vertagte die Beratungen auf Donnerstag. "Nach 16 Stunden Diskussionen sind wir nah an eine Einigung gekommen, aber wir sind noch nicht da", erklärte er.

Bis Ende der Woche sollen die Finanzminister nach bisherigen Planungen den EU-Spitzen einen Vorschlag für ein gemeinschaftliches Vorgehen präsentieren. Die Länder stritten aber schon im Vorfeld heftig über die Instrumente. Der Vorschlag, gemeinsame Corona-Bonds aufzulegen, stieß bei der Bundesregierung, aber auch Ländern wie den Niederlanden und Österreich auf Widerstand, während Italien darauf beharrte. Centeno hat eine Strategie aus ESM, EIB und Kurzarbeiterprogramm propagiert und betont, diese drei Maßnahmen bildeten "ein Sicherheitsnetz von etwa einer halben Billion Euro".

April 08, 2020

