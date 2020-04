BUKAREST (dpa-AFX) - Wegen Missmanagements in der Coronakrise stellt Rumänien ein zweites Krankenhaus unter militärische Kontrolle. Wie Gesundheitsminister Nelu Tataru am Mittwoch mitteilte, sollen ab sofort Militärärzte das Kreiskrankenhaus in der zentralrumänischen Stadt Deva leiten, nachdem sich dort viel Gesundheitspersonal mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert hatte.



"Ich kann nicht sagen, dass überhaupt (hier) jemand seinen Job gemacht hat, sonst wäre ich nicht hier", sagte Tataru in Deva zu Journalisten auf die Frage, ob auch das örtliche Gesundheitsamt in der Coronakrise versagt habe.



Ähnlich war Rumänien in der vorigen Woche im nordostrumänischen Suceava verfahren, wo das Kreiskrankenhaus als größter Infektionsherd des Landes gilt. Nun steht es unter militärischer Leitung. Zwei Klinikchefs hatten vorher kurz nacheinander ihre Ämter niedergelegt. Der erste wurde wegen Missmanagements abgesetzt. Hierzu ermittelt die Staatsanwaltschaft. Seine Nachfolgerin trat wegen Überforderung zurück.



Die Zahl der coronainfizierten Toten lag Rumänien zuletzt bei 209. Nachweislich infiziert waren bis Mittwoch seit Beginn der Pandemie 4761 Menschen - 344 mehr als am Vortag. Von diesen werden 162 auf Intensivstationen behandelt./kl/DP/nas