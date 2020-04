Wien (ots) - Fitness für Seniorenhunde - Der beste Freund des Menschen gehört wie der Mensch selbst zu den Gewinnern der modernen WissenschaftDie Lebenserwartung unserer Hunde hat sich ebenso erhöht wie die ihrer Besitzer. Das verdanken wir nicht nur der Forschung, sondern auch einem bewussten Lebensstil. Bewegung bis ins hohe Alter, gesunde Ernährung und die tägliche Dosis Denksport bilden das Gesamtpaket für ein qualitätsvolles Leben jenseits der Lebensmitte.Was für uns Menschen gilt, ist auch dem Hund nicht fremd. Denn der Hund ist unser engstes Kumpantier. Um den Alltag des betagten Hundes möglichst komfortabel zu gestalten, kommen wir nicht umhin, diesen an die neuen Bedürfnisse des Tieres anpassen: Indem wir etwa öfter, dafür gemütlicher und vielleicht auch kleinere Runden Gassi gehen. Dem Senior ungestüme Spieleattacken junger Artgenossen nicht mehr zumuten, ihn unterstützen wenn der Sprung in oder aus dem Kofferraum nicht mehr möglich ist, den Tierarzt regelmäßig konsultieren und auch die Nahrung dem Alter des Hundes anpassen.Die richtige Ernährung ist quasi schon die halbe Miete. Ein großes Thema beim alternden Hund ist proteinreduziertes Futter, um die Nierenfunktion zu unterstützen. Zudem gibt es verschiedene Nahrungsergänzer, die dem Stoffwechsel und auch dem Bewegungsapparat des Hundes helfen. Eine Vorreiterrolle hat die englische Firma Nutrilabs, die seit zwanzig Jahren das Tierwohl zum Forschungsinhalt ihrer Arbeit macht. "Unser Ziel ist es, durch angepasste Fütterungsempfehlung die Bedürfnisse älterer Tiere abzudecken. Bewegung und andere Maßnahmen verhindern Krankheiten oder lassen sie uns frühzeitig erkennen. Mit unseren Produkten ermöglichen wir dem Hund einen qualitätsvollen Lebensabend", erklärt Dr. Bernhard Lischka, Tierarzt und CEO von Nutrilabs.So hat sich Canicox® GR als absoluter Bestseller des Hauses bewährt. Mikronährstoffe aus Ewigem Jugendkraut, Spaltkörbchen, Ginseng, Glykosaminoglykane und Zusatzstoffe wie Mangan, Zink und Carnitin beeinflussen den Gelenksstoffwechsel des Hundes positiv, unterstützen die Gehirn- und Gedächtnisleistung sowie die Funktion von Herz- und Skelettmuskulatur des Hundes.Canicox® GR ist als Kautabletten, in Pellets- sowie in flüssiger Form erhältlich. Alle Formen werden von Hunden aufgrund ihres angenehmen Geruchs und Geschmacks gerne angenommen. Bei besonders unkomplizierten Hunden lassen sich die Tabletten ganz einfach wie Leckerli verabreichen.Pressekontakt:kundenservice@nutrilabs.eu,www.nutrilabs.euOriginal-Content von: NutriLabs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143385/4567507