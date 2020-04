BRATISLAVA (dpa-AFX) - In der Slowakei sind am Mittwoch verschärfte Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Bis einschließlich Ostersonntag darf niemand ohne dringenden Grund die Grenze des eigenen Wohnbezirks überschreiten.



Die Bewohner von Bratislava und Kosice dürfen das Stadtgebiet nicht verlassen. Die anderen Bürger müssen innerhalb ihrer im Schnitt nur rund 60.000 Einwohner zählenden Bezirke bleiben.



Ausgenommen sind Wege zum Arbeitsplatz, für die eine Bestätigung des Arbeitgebers vorzuweisen ist. Polizei und Armee kontrollierten ab den frühen Morgenstunden an den Stadt- und Bezirksgrenzen die Einhaltung des Verbots mithilfe von Formularen, in die sie persönliche Daten und Reisegrund jedes einzelnen Autofahrers, Radfahrers oder Fußgängers eintrugen.



Die Regierung in Bratislava wollte damit vor allem die traditionellen Verwandtschaftsbesuche während der Osterfeiertage verhindern, zu denen alljährlich Zehntausende kreuz und quer durch das Land fahren. Wie Medien berichteten, entstanden allerdings schon am Dienstagabend Staus an den Ausfahrtsrouten aus den größeren Städten. Offenbar hatten sich viele in den Zentren arbeitende Menschen schon vor Inkrafttreten der Maßnahmen auf den Weg zu ihren Verwandten in die ländlichen Regionen gemacht.



Eingeschränkt wurde die Bewegungsfreiheit der Bürger auch innerhalb ihrer Wohngebiete. Das Verlassen ihrer Häuser und Wohnungen ist den Bürgern bis kommenden Montag nur für Wege zur Arbeit, zu dringend notwendigen Einkäufen etwa von Lebensmitteln sowie mit Einschränkungen für Bewegung in der Natur erlaubt. Verwandte darf man nur treffen, um ihnen dringend benötigte Hilfe zu leisten.



Kinder von geschiedenen Eltern dürfen vorerst nicht zwischen beiden Elternteilen ausgetauscht werden, wie der konservative Regierungschef Igor Matovic noch am Dienstag ausdrücklich betonte. Schon am Vortag hatte die Regierung ihre Bürger aufgerufen, beim Verlassen der eigenen vier Wände einen Ausweis mit sich zu führen./ct/DP/nas