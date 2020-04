Luxemburg (ots) - Die Hauspreise, gemessen durch den Hauspreisindex (HPI), stiegen im vierten Quartal 2019 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal im Euroraum um 4,2% und in der EU um 4,7%.Diese Zahlen stammen von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union.In Deutschland stiegen die Hauspreise im vierten Quartal 2019 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 5,7%.Unter den EU-Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, wurden die höchsten jährlichen Anstiege der Hauspreise im vierten Quartal 2019 in Luxemburg (+11,0%), der Slowakei (+10,9%) und Kroatien (+10,0%) verzeichnet, während der einzige Rückgang in Zypern (-4,8%) registriert wurde.Gegenüber dem Vorquartal wurden die höchsten Anstiege der Hauspreise in Malta (+3,5%), Estland und Kroatien (je +2,9%) sowie Polen (+2,8%) registriert, während die stärksten Rückgänge der Hauspreise in Zypern (-3,7%), Dänemark (-3,2%) und Ungarn (-1,5%) beobachtet wurden.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf der Eurostat-Webseite abrufbar: http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.*********Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stellen eine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen von Eurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf der Eurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen, Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren: http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Jahresveröffentlichungskalender sonstiger Pressemitteilungen: https://ec.europa.eu/eurostat/news/calendars/other-news-releases, Online-Datenbank, themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns auf Facebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121298/4567548