Chep kündigt einen Wechsel an der Führungsspitze seines Europageschäfts an. Brambles hat David Cuenca, der derzeit die Geschäfte des Unternehmens in Lateinamerika leitet, zum 1. Juli 2020 zum neuen President von Chep Europe ernannt. Er tritt die Nachfolge von Michael Pooley an, der nach einer mehr als 17-jährigen Karriere im Unternehmen zurücktritt. Graham Chipchase, CEO von Brambles, erklärt: "Wir freuen uns, David als neuen President von Chep Europe vorzustellen. Er ist seit Juli 2018 President von Chep Lateinamerika und hat in dieser Rolle hervorragende Arbeit geleistet. David hat das Team ...

