Im Kampf gegen die Corona-Pandemie müssen Restaurants in vielen Länder derzeit geschlossen bleiben. Damit die Lokale trotzdem Einnahmen und die Kunden Abwechslung auf dem Speiseplan haben, steigen viele Restaurantbesitzer auf Lieferservice um. Dem Plattformbetreiber Delivery Hero beschert das spürbares Wachstum. Alleine in den vergangenen drei Wochen hätten sich insgesamt 50.000 neue Restaurants bei der Lieferplattform registriert, teilte das Unternehmen in der Vorwoche mit. Auch der Ausbau des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...