marktEINBLICKE um 12: Anleger bleiben besorgt - Lufthansa stellt den Flugbetrieb von Germanwings ein

Rapide steigende Infektions- und Todeszahlen, insbesondere in den USA, zeigen, dass die Coronavirus-Krise noch lange nicht ausgestanden ist. Deshalb halten sich viele Anleger derzeit noch mit Neuinvestitionen am Aktienmarkt zurück. Der DAX verzeichnet am Mittwochmittag zwischenzeitlich einen Kursverlust von rund 1 Prozent und notiert damit im Bereich der 10.200er-Marke. Wichtig ist aktuell, dass die 10.000er-Marke hält. Ein erneuter Ausbruch nach unten würde ein Verkaufssignal bedeuten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,0% 10.252 MDAX -0,1% 21.511 TecDAX +0,7% 2.717 SDAX +0,3% 9.680 Euro Stoxx 50 -1,7% 2.808

Die Topwerte im DAX sind Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1), Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Die Lufthansa gab bekannt, dass der Flugbetrieb der Tochter Germanwings eingestellt wird. Außerdem sollen zahlreiche Flugzeuge stillgelegt werden. Mit diesen Maßnahmen will der DAX-Konzern sein langfristiges Überleben sichern. An der Börse konnte sich die Aktie der Lufthansa zuletzt etwas erholen. Am Mittwochmittag verzeichnen die Papiere zwischenzeitlich einen Kursgewinn von 1,5 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...