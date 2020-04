=== *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:00 DE/Bauer AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Schrobenhausen *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Februar Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +17,2 Mrd Euro zuvor: +18,5 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +17,0 Mrd Euro zuvor: +16,6 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 08:00 GB/BIP Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 0,0% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -7,5 Mrd GBP zuvor: -3,7 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-2,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-2,9% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 12. März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 5.000.000 zuvor: 6.648.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise März PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede (via Webcast) bei der Brookings Institution *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (1. Umfrage) PROGNOSE: 75,0 zuvor: 89,1 *** 17:00 EU/Fortsetzung Videokonferenz der Eurogruppe zu Finanzhilfen für EU-Länder in der Corona-Krise *** - DE/Ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone *** - DE/Kabinett, Beratungen zur Corona-Krise, Berlin - DE/Bundespatentgericht, Entscheidung im Patenstreit von Nokia mit Daimler, München *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), virtuelles Gipfeltreffen - US/UN-Sicherheitsrat, Videokonferenz zur Corona-Pandemie - Verkürzter Börsenhandel in Schweden (bis 13:00), am US-Anleihemarkt (bis 20:00) - Börsenfeiertag Dänemark, Norwegen ===

