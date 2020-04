In turbulenten Zeiten wie diesen sehnen sich viele Anleger nach Sicherheit und Stabilität. Das zeigt sich auch im TSI-Branchen-Ranking. Hier ist der konservative Haushaltswaren-Sektor mit ganz oben zu finden. Zu den Schwergewichten des Sektors gehört die Aktie von Procter & Gamble. In wenigen Wochen gibt das Unternehmen Einblicke in die Geschäftsbücher.Zwar blieb die Notierung von Procter & Gamble in der aktuellen Coronakrise nicht von den Kurskapriolen verschont, dennoch steht das Unternehmen nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...