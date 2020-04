NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist mit leichten Gewinnen in den Handel am Mittwoch gestartet. Am Vortag waren deutliche Aufschläge im Verlauf vollständig abgeschmolzen. Aktuell fehlten noch die Treiber nach oben oder unten, sagen Teilnehmer. Ein Impuls könnte vom jüngsten Fed-Protokoll kommen, das im Verlauf publiziert wird.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 1,2 Prozent auf 22.919 Punkte, der S&P-500 steigt um 1,1 Prozent und der Nasdaq-Composite um 1,3 Prozent.

Befördert wird die Stimmung von der günstigen Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in Europa. Sie weckt die Hoffnung, dass in den USA in baldiger Zeit ebenfalls eine Besserung eintreten könnte. Im Weißen Haus arbeitet man bereits an Plänen für die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit.

Andererseits sind in den USA am Dienstag nahezu 50 Prozent mehr Personen gestorben als am bisher schlimmsten Tag. Und das nahende lange Osterwochenende könnte zudem im Verlauf für Abgaben sorgen.

Auch aus Europa kommen keineswegs nur positive Meldungen. So konnten sich die EU-Finanzminister nicht über die Finanzierung eines Hilfspakets einigen. Derweil rechnen Wirtschaftsinstitute damit, dass das deutsche BIP im zweiten Quartal um 9,8 Prozent einbrechen wird. Das wäre der schärfste Rückgang seit Erhebung der Daten 1970.

Öl erholt sich etwas

Am Ölmarkt erholt sich besonders die Sorte WTI, die überdurchschnittlich abverkauft worden war. Daten vom späten Dienstag hatten einen unerwartet hohen Rohölbestand in den USA signalisiert. Die Teilnehmer richten nun ihre Hoffnung auf die bevorstehenden, von der Opec geführten Gespräche über eine preisstützende Senkung der Produktion. Das Fass der Sorte WTI gewinnt 4.0 Prozent auf 24,57 Dollar, Brent steigt um 0,5 Prozent auf 32,04 Dollar.

Der Euro kommt etwas zurück von den Hochs am Vortag, als er über 1,09 Dollar gestiegen war. Aktuell notiert er bei 1,0888 Dollar. Der Goldpreis rückt um 0,3 Prozent leicht vor auf 1.654 Dollar je Feinunze.

Die Anleihen setzen ihre Abwärtsbewegung fort. Im Gegenzug steigen die Renditen der zehnjährigen Treasurys um 3,5 Basispunkte auf 0,75 Prozent.

Levi Strauss mit Umsatzzahlen fest

Aktien von Levi Strauss steigen um 4,4 Prozent, nachdem der Jeans-Hersteller mit dem Umsatz seines ersten Geschäftsquartals die Erwartungen übertroffen hat. Levi Strauss kündigte ferner die Wiedereröffnung seiner chinesischen Läden an. Pinterest springen um knapp 12 Prozent nach oben. Der Betreiber der gleichnamigen Online-Pinnwand hatte mit seinen vorläufigen Umsatz- und Nutzerzahlen im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen.

Disney fallen um 1,2 Prozent. Wells Fargo hat die Aktien des US-Unterhaltungskonzerns abgestuft und begründet das mit Sorgen um das für den Konzern bedeutsame Freizeitparkgeschäft. Es sei nicht damit zu rechnen, dass der Betrieb in den Disneyworld-Parks wieder zur vollen Kapazität zurückkehre, bevor nicht mehr Tests auf Coronaviren und ein Impfstoff zur Verfügung stünden.

Twitter steigen rund 3 Prozent. Bernstein hat die Aktie auf "Market Perform" hochgestuft. Das erhöhte Bedürfnis nach Informationen in der Corona-Pandemie komme Twitter zugute, so die Experten, die außerdem darauf verweisen, dass die Titel überdurchschnittlich stark abgestürzt sind.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 22.919,47 1,17 265,61 -19,69 S&P-500 2.688,39 1,09 28,98 -16,79 Nasdaq-Comp. 7.985,86 1,25 98,60 -11,00 Nasdaq-100 8.150,98 1,26 101,68 -6,67 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,27 0,4 0,26 -93,4 5 Jahre 0,47 1,4 0,46 -145,1 7 Jahre 0,65 3,0 0,62 -159,6 10 Jahre 0,75 3,5 0,71 -169,6 30 Jahre 1,34 4,1 1,30 -172,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:08 Di, 17:35 % YTD EUR/USD 1,0888 -0,03% 1,0867 1,0883 -2,9% EUR/JPY 118,47 +0,02% 118,17 118,61 -2,8% EUR/CHF 1,0552 -0,12% 1,0554 1,0568 -2,8% EUR/GBP 0,8795 -0,37% 0,8814 0,8828 +3,9% USD/JPY 108,82 +0,06% 108,86 109,01 +0,0% GBP/USD 1,2379 +0,33% 1,2318 1,2323 -6,6% USD/CNH (Offshore) 7,0690 +0,09% 7,0726 7,0563 +1,5% Bitcoin BTC/USD 7.292,01 +1,59% 7.358,51 7.328,01 +1,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,57 23,63 +4,0% 0,94 -59,0% Brent/ICE 32,04 31,87 +0,5% 0,17 -50,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.654,12 1.648,95 +0,3% +5,17 +9,0% Silber (Spot) 15,06 15,05 +0,1% +0,01 -15,6% Platin (Spot) 743,15 736,90 +0,8% +6,25 -23,0% Kupfer-Future 2,26 2,27 -0,4% -0,01 -19,4% ===

