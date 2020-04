Grillen geht immer! (Teil 1: Die Grilltypen)

Die Sonnenstrahlen sind schon warm, die Bäume tragen erste Knospen und ein paar Pflanzen beginnen schon zu blühen. Der lang ersehnte Frühling ist da. Doch dieses Jahr wird das Osterfest ein anderes werden. Sämtliche Urlaube sind gestrichen, Ausflüge sollen nicht stattfinden und nicht einmal Familien und Verwandte sollen sich an Ostern, dem beliebten Familienfest, treffen. Also heißt es für uns alle, das Beste aus dieser Situation zu machen und das Fest im kleinen Kreis zu genießen.

Kulinarisch darf man sich an Ostern allerdings etwas Leckeres gönnen und sich selbst für das Zuhause bleiben belohnen. Was würde sich dazu besser eignen als eine kleine Grillparty in den eigenen vier Wänden? Wer einen Garten besitzt, hat es zugegebenermaßen derzeit etwas leichter und kann die frische Luft einfach auf seiner Terrasse genießen. Zum Grillen steht hier schon der Holzhohle-Grill oder der Gas-Grill bereit. Für Balkone eignen sich die rußfreien Elektro-Grills am besten, um die Nachbarn nicht zu belästigen oder die Hausordnung einzuhalten. Wer gar keine Möglichkeit zum Grillen im Freien hat, kann sich einen Indoor-Grill zulegen und muss auf das Oster-Grillen ebenfalls nicht verzichten. Die marktEINBLICKE Redaktion hat die verschiedenen Grillarten einmal genauer für Sie unter die Lupe genommen.

Grillen mit Kohle

Die Masse schnappt sich einen Holzkohle-Kugelgrill: Rund 70 Prozent der Deutschen setzen auf den Klassiker Holzkohle. Für viele gibt es ohnehin nur diese eine Art zu grillen. Auf diese Weise erlebt man das offene Feuer, die Raucharomen im Fleisch oder die Grillstreifen, eben alles das, was für viele Menschen das Grillen ausmacht. Zu den Nachteilen zählen das lange Warten auf die ideale Glut oder der entstehende Qualm und Rauch, die den Einsatz von Holzkohlegrills auf Balkonen von Miethäusern in der Regel ausschließen.

