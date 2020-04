REDAVIA, ein weltweit führender Anbieter von kostengünstigen, zuverlässigen und sauberen Solarenergielösungen für Unternehmen, hat ein neues, vergünstigtes Solarenergieprogramm mit der Bezeichnung COVID-19 Resilience Lease ins Leben gerufen, um ghanaischen und kenianischen Unternehmen in dieser schwierigen Zeit der wirtschaftlichen Ungewissheit zur Seite zu stehen.

COVID-19 hat die afrikanische Wirtschaft schlagartig zum Erliegen gebracht. In dieser schwierigen Zeit ermöglicht es REDAVIA gesunden Unternehmen, ihre Betriebskosten mit einem kostenlosen Leasing-Service für Solaranlagen zu senken. Hierfür hat REDAVIA das Programm COVID-19 Resilience Lease aufgelegt, bei dem Geschäftskunden Solaranlagen für sechs Monate völlig kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Nach Ablauf dieser sechs Monate können die Kunden diesen Leasingvertrag entweder zu einem regulären REDAVIA-Solaranlagen-Leasingvertrag verlängern oder REDAVIA beauftragen, die Anlage neu zu errichten. Dieses Angebot gilt für ausgewählte, langfristig tragfähige ghanaische und kenianische Unternehmen. Zuteilungen erfolgen nach dem Windhundverfahren, solange der Vorrat reicht.

Mankoadze Fisheries Limited in Tema (Ghana) war das erste Unternehmen, das den COVID-19 Resilience Lease von REDAVIA unterzeichnet hat. Godfried Kwame Anafi, dem Direktor von Mankoadze Fisheries Limited (MFL), ist sehr daran gelegen, dass das Kühlhaus seines Unternehmens wieder in Betrieb genommen und der Service für die gewerblichen und unabhängigen Fischereikunden möglichst bald wieder aufgenommen wird. REDAVIA wird die Solaranlage für sechs Monate kostenlos an MFL verpachten, damit das systemkritische Geschäft von MFL erfolgreich durch die Krise kommt.

Auch das Royal Senchi Hotel Resort hat sich an diesem einzigartigen REDAVIA-Programm beteiligt. Das Hotel wurde von der Pandemie besonders hart getroffen und hatte einen rapiden Rückgang seiner Belegungsrate zu verzeichnen. Wegen der großen Einnahmeverluste hatte die Senkung der Nebenkosten für das Hotelmanagement höchste Priorität. Dazu sagte Geschäftsführer Gerard Schraven: "Die Solaranlage von REDAVIA wird uns in die Lage versetzen, unsere Energiekosten so niedrig wie möglich zu halten, wenn das Hotel nach dieser globalen Gesundheitskrise wieder geöffnet wird."

Erwin Spolders, CEO und Gründer von REDAVIA bestätigte: "REDAVIA ist sich über die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Pandemie im Klaren, und wir versichern unseren Geschäftspartnern, dass wir in dieser Zeit der Not ein verlässlicher Freund sind."

Über das Royal Senchi Hotel and Resort

Das Royal Senchi Hotel and Resort ist das erste 4-Sterne-Luxus-Resort in Ghana. Es erstreckt sich über ein 14 Hektar großes Grundstück mit üppigem Grün und bietet einen herrlichen Blick auf den Volta-Fluss. Es bietet eine einzigartige Mischung von Fauna, Flora, traditioneller Architektur und Modernität auf höchstem Niveau.

Über Mankoadze Fisheries Limited

Mankoadze Fisheries Ltd. ist ein in ghanaischem Besitz befindliches Unternehmen. Das Unternehmen besitzt und betreibt unter anderem ein Lager für 3000 Tonnen Kühlgut an der Harbor Road in Tema. Es erbringt Kühlhausdienstleistungen für die in Tema ansässige Fischereiflotte sowie für Fischimporteure und Konservenfabriken. Insofern ist Mankoadze ein systemkritisches Verbindungsglied in der Fisch-Kühlkette zu den Verbrauchern in Ghana und Westafrika.

Über REDAVIA

REDAVIA bietet Solarenergielösungen für Unternehmen in Subsahara-Afrika an. Das REDAVIA-System basiert auf einem vorkonfigurierten Modell, das leistungsstarke Solarmodule und elektrische Komponenten umfasst. Es lässt sich leicht transportieren, aufstellen, skalieren und wiederverwenden. Die Unternehmen profitieren von einer kosteneffizienten, zuverlässigen und sauberen Energielösung, die minimale Vorabinvestitionen erfordert.

