IDEMIA, der weltweit führende Anbieter von Augmented Identity, und ZWIPE, ein führendes Unternehmen im Bereich Fintech-Biometrie, geben heute plangemäß 1 die Ankunft der ersten technischen Muster der nächsten Generation des "biometrischen Sicherheitselements" bekannt.

Der Chip wird das Herzstück der biometrischen F.CODE-Karte der nächsten Generation sein, die IDEMIA Finanzinstituten anbieten wird.

ZWIPE, der Inhaber der weltweiten und exklusiven Rechte für den Vertrieb dieser Technologie, wird von der frühen Verfügbarkeit dieser neuen Plattform für seine Kunden profitieren 2

IDEMIA hat IDEX Biometrics, einen führenden Anbieter von fortschrittlichen Fingerabdruck-Identifikations- und Authentifizierungslösungen, als Lieferant des biometrischen Sensors für die neue Plattform ausgewählt.

Die drei Unternehmen werden in der zweiten Hälfte von 2020 mit der Pilotphase beginnen, die kommerzielle Einführung ist ab 2021 und danach geplant.

Gemäß der zwischen IDEMIA und ZWIPE unterzeichneten exklusiven Partnerschafts- und Vertriebsvereinbarung geben die beiden Unternehmen bekannt, dass erste Muster des neuen Chips nun zur weiteren Verifizierung und Qualifizierung eingetroffen sind, wobei das erstmalige Einschalten (First Power-On) erfolgreich verlief. Daher wird die neue Plattform nun zu den nächsten Entwicklungsstufen übergehen und in der Lage sein, die erwartete Nachfrage der Kartenherausgeber zu befriedigen die Markteinführung ist ab der zweiten Hälfte von 2020 geplant, gefolgt von der Massenproduktion biometrischer Karten ab 2021.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

(Photo: Business Wire)

IDEMIA und IDEX haben eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der IDEX die Sensoren der Karte für die nächste Generation biometrischer Zahlungskarten liefern wird. Diese Vereinbarung vertieft die langjährige Zusammenarbeit zwischen IDEMIA und IDEX bei der Entwicklung biometrischer Zahlungskarten, zu der auch eine im Oktober 20193 unterzeichnete IP-Lizenzvereinbarung gehört.

Durch die Zusammenarbeit mit ZWIPE und IDEX bei der Entwicklung einer bahnbrechenden Plattform für biometrische Zahlungskarten, welche die Kosten für biometrische Zahlungskarten radikal senken wird, treibt IDEMIA das Wachstum des Marktes für biometrische Karten voran und verkürzt den Weg zur Massenproduktion, was letztlich den Kartenherausgebern und -nutzern zugutekommen wird.

Amanda Gourbault, IDEMIA Executive Vice President Financial Institutions, kommentierte: "Das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins zeigt, dass die Entwicklung unserer nächsten F.CODE-Generation biometrischer Karten planmäßig verläuft und eine Pilotphase in der zweiten Hälfte von 2020 ermöglicht. Gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern stellen wir unsere erstklassige Expertise bei der Entwicklung und Herstellung biometrischer Zahlungskarten unter Beweis."

André Løvestam, CEO von ZWIPE, ergänzte: "Wir freuen uns über diese Fortschritte und sind der festen Überzeugung, dass die Einführung der neuen Plattform gemeinsam mit IDEMIA ein wichtiger Katalysator für die Schaffung von langfristigem Shareholder Value sein wird und den technologischen Sprung ermöglicht, der notwendig ist, um die Zukunft des biometrischen Zahlungskartenmarktes zu gestalten und den kommerziellen Erfolg von ZWIPE voranzutreiben. Die bisherigen Fortschritte haben uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass dieses Projekt nicht nur den Zeitplan, sondern auch die angestrebten Stückkostensenkungen bei biometrischen Zahlungskarten einhalten wird."

Vince Graziani, CEO von IDEX, kommentierte ebenfalls: "Wir sind stolz darauf, von IDEMIA ausgewählt worden zu sein und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit diesem führenden Anbieter von Authentifizierungslösungen und auf den Beginn der Zusammenarbeit mit ZWIPE, um biometrische Zahlungskarten auf den Massenmarkt zu bringen. Dieser Auftrag von einem der größten Kartenhersteller der Welt ist eine Bestätigung für unser Off-Chip-Produktdesign, das hohe Leistung bei einem revolutionär niedrigen Kostenpunkt ermöglicht."

1: siehe PR https://www.idemia.com/press-release/idemia-and-zwipe-partner-offer-disruptive-biometric-payments-card-platform-2019-09-19

2: Hersteller von Zahlungskarten, Wearables und anderen Zahlungslösungen sowie deren Lieferanten.

3: siehe PR https://www.idemia.com/press-release/idemia-enters-patent-license-agreement-card-enrollment-solutions-idex-order-expand-its-leadership-field-biometric-cards-2019-10-03

