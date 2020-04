BioNTech zeigt sich heute wieder einmal von seiner besten Seite. Die Aktie kann zur Stunde rund sieben Prozent zulegen und schickt sich damit an, das gestrige Debakel vergessen zu lassen. Am Dienstag verlor BioNTech nämlich rund acht Euro an Wert. Das bedeutete ein Tagesminus von 17 Prozent! Bedenklich dabei war vor allem, dass dieser heftige Verlust mit enorm hohen Umsätzen einherging. Aber möglicherweise ist BioNTech jetzt schon über den Berg!

BioNTech-Sperrfrist abgelaufen

BioNTech wagte erst im Oktober 2019 den Sprung an die Börse. Für diesen Börsengang ging das Unternehmen im Sommer des vergangenen Jahres auf Werbetour und sammelte kräftig Anlegergelder ein. In der ersten Finanzierungsrunde konnte 1,3 Mrd. Dollar einkassiert werden. Zwar bekamen die BioNTech-Investoren die Anteile ...

