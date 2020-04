NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch seine Tagesgewinne deutlich ausgebaut. Zuletzt stieg der US-Leitindex um 2,60 Prozent auf 23 243,84 Punkte und bewegte sich damit in der Nähe seines Tageshochs.



Börsianer verwiesen als Antrieb auf erneut aufgekommene Spekulationen, wonach US-Präsident Donald Trump die von der Virus-Krise schwer gebeutelte Wirtschaft wieder zum Teil hochfahren möchte. Zudem wurde bekannt, dass der linke Senator Bernie Sanders aus dem Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten aussteigt und damit den Weg frei macht für eine Kandidatur des Ex-US-Vizepräsidenten Joe Biden. Dieser gilt als wirtschaftsfreundlicher als Sanders./la/he