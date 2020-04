Tagesausblick für 09.04.: Börsen legen Atempause ein - DAX bleibt über 10.000 Punkten

Bastian Galuschka,

Nach der Erholung an den ersten beiden Handelstagen der Woche ist es am Mittwoch zu Gewinnmitnahmen gekommen. Der DAX gab etwas nach, blieb aber am Mittwoch während des gesamten Handelstages deutlich über der Marke von 10.000 Punkten. Der Euro und der Goldpreis bewegten sich seitwärts. An den Anleihemärkten gab es keine einheitliche Entwicklung. Düstere Prognosen gibt es unterdessen für den Welthandel, der in diesem Jahr nach einer neuen Prognose der Welthandelsorganisation (WTO) um 13 bis 32 Prozent einbrechen dürfte. Am Donnerstag werden Daten zum deutschen Außenhandel veröffentlicht. Diese beziehen sich allerdings auf den Februar und dürften damit schon ein Stück weit von den aktuellen Ereignissen eingeholt worden sein.

Unternehmen im Fokus

Der schwer von der Coronakrise betroffene Reisekonzernerhält einen staatlich abgesicherten Förderkredit über 1,8 Milliarden Euro, wie das Unternehen am Mittwoch mitteilte. Wegen gleichzeitiger Änderungen an einem anderen Darlehensprogramm mussten mehrere Banken ihr Einverständnis erteilen.

Wichtige Termine

Deutschland - Exporte und Handelsbilanzsaldo Februar

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA - Erzeugerpreise März

USA - Lagerbestände Großhandel Februar (endgültig)

USA - Konsumklima Uni Michigan April (vorläufig)

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 10.390/10.590/10.995/11.523 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.280/10.137/9.460/9.145/9.071/8.260 Punkte

Der heutige Handelstag im DAX ist schnell erzählt: Es passierte wenig bis gar nichts. Weder konnte der Index die benannten Widerstände aus dem Weg räumen, noch fiel er durch die Supports bei 10.280 oder 10.137 Punkten. Es handelte sich um eine klassische Konsolidierung nach einem starken Kaufimpuls.

Die Ausgangslage für den letzten Handelstag vor Ostern ist folglich unverändert. Die Bullen müssen alles daran setzen, die Unterstützungen bei 10.280 und vor allen Dingen 10.137 Punkten zu verteidigen. Nur wenn das gelingt, kann die Erholung in die Verlängerung gehen. Ein Rückfall in die alte Range zwischen 10.137 und 9.460 Punkten birgt die Gefahr, auch wieder Kurse unter 9.500 Punkten anzusteuern. Auf der Oberseite wiederum entstehen über 10.590 Punkten Folgekaufsignale in Richtung 10.995 und darüber bis zu 11.523 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)



Betrachtungszeitraum: 04.03.2020 - 08.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2015 - 08.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ7Y2S 4,19* 8.500 9.000 16.06.2020 DAX HZ0A0Q 3,83* 9.200 9.700 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.04.2020; 17:50 Uhr

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ7Y2Z 1,48* 9.900 9.400 16.06.2020 DAX HZ7Y35 1,75* 10.200 9.700 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.04.2020; 17:52 Uhr

