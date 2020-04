Der Leitindex der Eurozone verliert am Mittwoch 0,22 Prozent auf 2851 Punkte.Paris - Das vorerst gescheiterte Corona-Rettungspaket der EU-Staaten hat die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten am Mittwoch ernüchtert. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone ging aber dank der starken Wall Street letztlich nur mit leichten Verlusten aus dem Handel. Die Finanzminister der Europäischen Union konnten sich nicht auf ein "Sicherheitsnetz".

Den vollständigen Artikel lesen ...