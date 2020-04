BERLIN (Dow Jones)--Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hält trotz der Corona-Krise an seinem Plan für ein Lieferkettengesetz fest. Der Vorstoß sei angesichts der Pandemie "nicht obsolet", sagte Müller im Anschluss an eine Videokonferenz mit den EU-Entwicklungsministern. "Wir werden dann auf dieses Gesetz zurückkommen, die Eckpunkte liegen vor."

Allerdings will sein Haus den deutschen Unternehmen bei der Beantwortung des Fragebogens im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Menschenrechte (NAP) nun mehr Zeit geben. "Unsere Firmen sind im Moment...mit anderen Sorgen beschäftigt", räumte der CSU-Politiker ein. Die zweite Welle der Befragungen hatte Anfang März begonnen, doch wegen der Covid-19-Pandemie hatten Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) die Initiative von Müller und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zunächst gestoppt.

Müller betonte, es sei nun auch "dem Letzten auf der Welt klargeworden, dass wir in einem globalen Dorf leben und die Armut dort und der Reichtum bei uns in einem Zusammenhang stehen". Am Mittwoch hatte das Bundeskabinett einen ersten Lieferketten-Vorstoß des Entwicklungs- und Agrarressorts gebilligt, um der weltweiten Waldzerstörung etwas entgegenzusetzen. Die neuen Förder-Leitlinien zielen darauf, langfristig möglichst 100 Prozent "entwaldungsfreie Lieferketten" für Deutschland zu erreichen, etwa über Initiativen zu nachhaltigem Palmöl- oder Kakao-Anbau.

Müller reicht das nicht. Die Maßnahme sei "leider nur ein Papier, das appelliert". Es brauche mehr Verbindlichkeit in den internationalen Abkommen. "Diese gilt es umzusetzen", forderte der Entwicklungsminister. Lobend äußerte er sich zu einer Initiative der deutschen Textilwirtschaft, die einen Sozialfonds aufsetzen und für Näherinnen in Bangladesch eine Art Kurzarbeitergeld schaffen wolle. "Das nenne ich Solidarität in der Lieferkette", so Müller.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2020 12:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.