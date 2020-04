BERLIN (Dow Jones)--Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will angesichts der Corona-Krise deutlich mehr Geld in internationale Hilfsprogramme investieren. Durch Umfinanzierung sei es bereits jetzt gelungen, eine Milliarde Euro zusätzlich für Entwicklungsländer bereitzustellen, sagte Müller im Anschluss an eine Videokonferenz mit den EU-Entwicklungsministern. Diese Gelder müssten "noch in diesem Jahr" auf 4 Milliarden Euro ausgeweitet werden.

"Dazu brauche ich aus dem Nachtragshaushalt die entsprechenden Mittel", forderte Müller. Er wolle Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dazu zeitnah einen Vorschlag vorlegen, wie die Hauptbetroffenen vor den Toren Europas stabilisiert werden könnten.

Müller erklärte, die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigten 15,6 Milliarden Euro seien "nicht weitgehend genug, aber ein erster Schritt". Der CSU-Politiker schlug ein Kreditprogramm der Europäischen Investitionsbank (EIB) vor 10 Milliarden Euro vor, das "gehebelt werden kann mit einem Schutzschirm von 100 Milliarden". Dies müsse ergänzend zu den Progammen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) geschehen. Der IWF hatte den Finanzbedarf der ärmsten Länder der Welt auf 2,5 Billionen Dollar geschätzt.

