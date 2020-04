Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 8 avril/April 2020) - The common shares of JNC Resources Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

JNC Resources is a Canadian based Junior Venture mining exploration company. Our goal is to develop under-explored properties, benefit from deal flow generated by our strategic partnerships and growth opportunities. Currently JNC is developing our 100% optioned project in South Central British Columbia. The Triple 9 project is a Gold property with a new discovery of high levels of base metals, located 20 km's outside the town of Sicamous. The area is a mining friendly region within a short distance to numerous industrial based cities with an eager work force and equipment and is only a short drive from our home base in Vancouver.

L'inscription à la cote du CSE des actions ordinaires de JNC Resources Inc. a été approuvée.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

JNC Resources est une société canadienne d'exploration minière Junior Venture. Notre objectif est de développer des propriétés sous-explorées, de bénéficier du flux d'affaires généré par nos partenariats stratégiques et nos opportunités de croissance. Actuellement, JNC développe notre projet à 100% optionnel dans le centre-sud de la Colombie-Britannique. Le projet Triple 9 est une propriété aurifère avec une nouvelle découverte de niveaux élevés de métaux de base, situé à 20 km à l'extérieur de la ville de Sicamous. La région est une région propice à l'exploitation minière à une courte distance de nombreuses villes industrielles avec une main-d'œuvre et de l'équipement désireux et n'est qu'à une courte distance en voiture de notre base d'attache à Vancouver.

Issuer/Émetteur: JNC Resources Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): JNC Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 19 183 000 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 13 303 300 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 47761A 10 7 ISIN: CA 47761A 10 7 5 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.10/0,10 $ Agent: Mackie Research Capital Corporation Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 9 avril/April 2020 Trading Date/Date de negociation: Le 14 avril/April 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end/Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

