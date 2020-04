Nach ersten Studien der WHO bleiben die Viren auf der Holzoberfläche bis zu 12 Stunden am Leben, während sie auf anderen Oberflächen, also Kunststoff, Edelstahl etc., bis zu 96 Stunden nachweislich vermehrbar bleiben. Der Verein für umweltfreundliche Holzverpackungen GROW e.V., haben diese Meldung zum Anlass genommen auf die Bedeutung von Holz als hygienisches...

