Palladium, Platin, Nickel und Canada Nickel: Neue Palladium-Entdeckung! Dieses Unternehmen kombiniert nun das Beste aus zwei Welten

Ein Unternehmen, das nicht nur am Nickelmarkt für Aufsehen sorgen wird, sondern jetzt auch noch den Palladium- und Platinmarkt aufmischen kann, ist Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC). Das Unternehmen ist in den richtigen Rohstoffen im richtigen Land unterwegs, wenn man sich die derzeitige Rohstoff-Berichterstattung ansieht. Denn die Lage scheint sich wirklich zuzuspitzen!Palladium - ein Metall trotzt der Krise! Firma glänzt mit neuer PGM-EntdeckungNachdem der Palladiumpreis in den vergangenen zwei Jahren nur die Richtung nach oben kannte, und regelrecht durch die Decke ging, war schnell klar, dass was im Busch sein muss. Marktbeobachtern zufolge sei die Palladiumnachfrage um bis zu 40 % höher gewesen als das Angebot!So liest sich auch der Chart. Nach einem stetigen Anstieg über mehrere Jahre folgte mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie eine heftige, annähernd 40 %-ige Korrektur. Ebenso deutlich lässt sich allerdings auch die jüngste Gegenbewegung aus dem Chart ablesen, die den Palladiumpreis vom Tief um schon wieder mehr als 35 % nach oben trieb. Diese extrem hohe Nachfrage resultiert natürlich aus den vielseitigen Anwendungsbereichen, die nach wie vor eine weitere prosperierende Zukunft versprechen.Hauptsächlich wird Palladium zur Reinigung der Abgasemissionen von benzinbetriebenen Fahrzeugen verwendet. Die Nachfrageseite wurde durch strengere Umweltstandards in Europa, China und Indien deutlich erhöht, da viel mehr Katalysatoren eingeführt werden. Aufgrund des "Dieselgate" hätten zudem, so Branchenkenner, Kunden Benzinfahrzeuge bevorzugt, was die Nachfrage zusätzlich deutlich erhöht hätte.Die Palladium-Angebotsseite kann nicht mit dem nachgefragten Tempo mitwachsen, da rund 90 % des Palladiumangebotes als Nebenprodukt anderer Bergbauaktivitäten anfallen. Verschärft wird die ohnehin schon kritische Versorgung noch dadurch, dass Südafrika mehr als 40 % des Palladiumangebots liefert, wo die Produktion spürbar rückläufig ist, und derzeit, aufgrund der Pandemie, komplett eingestellt wurde.Da kommt Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) Spiel, das bei seinen jüngsten Explorationsbohrungen ein scheinbar riesiges Palladium-Platin Depot angebohrt hat, was in der Intensität niemand auf dem Schirm hatte. Gute Bohrergebnisse aus dem Nickelbereich sind bei dem Unternehmen fast schon an der Tagesordnung, aber solche hohen Palladium- und Platingehalte sind schon eher selten. Da schauen wir mal genauer hin:Im Rahmen seiner jüngsten Explorationsarbeiten auf dem unternehmenseigenen "Crawford"-Projekt, stießCanada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) auf eine neue Palladium-Platin-Zone, in der gleich im ersten Abschnitt 2,0 g/t Palladium und Platin über 1,5 m durchteuft wurden. Zudem wurden im gleichen Bohrloch noch 1,07 % Nickel erbohrt.Interessant an der neuen PGM-Zone ist auch, dass sie sich am nördlichen Kontakt zwischen der Peridotit- und Pyroxenitschicht befindet, die sich über die bisherigen 1,74 km definierte "Crawford"-Struktur erstreckt.Mark Selby, Canada Nickels (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) Vorsitzender und CEO, hob noch einmal die ungewöhnlichen und hohen Palladiumgehalte hervor und resümierte: "Mit Palladiumpreisen von über 3.000,- CAD pro Unze und nur wenig neuen Funden weltweit unterstreicht die Entdeckung dieser neuen oberflächennahen "Multi-Gramm-Palladium-Platin"-Zone, die parallel zu "Crawfords" bestehenden Nickel-Kobalt-Palladium-Ressourcen liegt, das beträchtliche Potenzial dieser Liegenschaft und bietet somit für unsere Aktionäre deutlich mehr Mehrwert als bisher angenommen." Ich sehe daher der nächsten Explorationsphase mit Spannung entgegen, da noch 80 % der Hauptstruktur nicht ausgebohrt worden sind. Allerdings ist sich das Management sicher, dass sich auf der riesigen Liegenschaft noch etliche hochgradige Palladium-Platin- sowie Nickelziele befinden. Am derzeit aussichtsreichen erscheint eine 8 km lange Struktur, bei der man deshalb mit den Explorationsarbeiten weitermachen werde.Mit Nickel und Palladium in eine emissionsfreie ZukunftAber auch für die zukünftige elektrisierte Fortbewegung hat Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) ein gewaltiges Depot, das es dem Unternehmen ermöglicht, zukünftig als bedeutender Nickelproduzent auf den Markt zu treten. In Verbindung mit Stromspeicherung und Batterien schießen bei den meisten von uns als erstes die Rohstoffe Lithium und Kobalt in den Sinn. Vergessen wird nur allzu oft ein weiterer, extrem wichtiger Rohstoff, ohne den nichts geht und der sich vor der Corona-Pandemie unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit genau wie Palladium bereits im Defizit befand! NICKEL!!! Mit dem Erstarken der Weltkonjunktur, nach der Corona-Krise, ist somit auch hier wieder mit deutlich steigenden Preisen zu rechnen.Mit einem Anteil von rund 25 % ist Indonesien ein bedeutender Nickelproduzent. Allerdings kommen von dort gerade sehr beunruhigende Nachrichten für die Verbraucher. Bereits im vergangenen Jahr wurde beschlossen, kein Nickelerz mehr auszuführen. Das sollte die Preise weiter beflügeln. Nun scheint auch China seine Rohstoffausfuhren zu überdenken und plant, deutlich weniger seiner wertvollen Rohstoffe zu exportieren. Das hießt im Umkehrschluss also: um die geplante Elektrifizierung voranzutreiben und die Wirtschaft wieder in Fahrt zu bringen sowie die vorgegebenen Klimaziele zu erreichen, müssen neue Minen her! Sowohl für Palladium als auch für Nickel und andere Rohstoffe. Auch dem Nickelmarkt kann Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) mit seinem hochkarätigen Nickel-Kobaltsulfid-Projekt "Crawford" aushelfen, dass sich mitten im Herzen des produktiven "Timmins-Cochrane"-Bergbaucamps in Ontario, Kanada, befindet. Das Projekt verfügt über eine sehr gute Infrastruktur, die bereits seit mehr als 100 Jahre besteht und kontinuierlich weiter verbessert und ausgebaut wurde. Wie bereits eingangs erwähnt, ist man bei Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) gute Nickel-Bohrergebnisse bereits gewohnt. Allerdings kommen nun auch vermehrt gute Ergebnisse außerhalb der hochgradigen Ressource hinzu.Denn das westlichste Bohrloch CR19-25, das rund 130 m entfernt von der hochgradigeren Zone und dem Loch CR19-27 gebohrt wurde durchschnitt 0,34 % Nickel (Ni) über 44 m, was verdeutlicht, dass die Kontinuität des hochgradigen Areals sich über weite Strecken erstreckt! Canada Nickel verfügt über eine der größten Nickelressourcen weltweit!Sehr positiv stehen Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) auch die Experten von Wood Mackenzie gegenüber, die, obwohl bisher nicht einmal 20 % der Liegenschaft exploriert wurden, das Nickel-Kobaltsulfid-Projekt "Crawford" als eines der zwölf größten Nickelsulfidressourcen der Welt einschätzen.Zudem ist Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) gerade in einer 2,5 Mio. CAD-Finanzierungsrunde, um weitere wichtige Explorationsarbeiten durchzuführen. Mit dem Erlös wird das Unternehmen weitere Löcher bohren und bestimmt noch viele positive Palladium, Platin und Nickel-Überraschungen bereiten, wodurch die Aktionäre von entsprechenden Kurssteigerungen profitieren werden.Der Aktienkurs des Unternehmens hält sich in den derzeit extrem volatilen Märkten dank der schlanken Aktienstruktur gut. 