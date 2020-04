BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" zur Corona-Krise:



"Derzeit passiert nichts anderes als das, was in der Demokratie zu passieren hat: die Verantwortlichen dieses Landes versuchen, eine verhältnismäßige Antwort auf die aktuelle Bedrohungslage zu finden. Die Gefahr ist groß und noch nie dagewesen. Es gibt deshalb niemanden, der mit absoluter Sicherheit weiß, wie man den Kurs der Beschränkungen immer richtig zwischen Gefahr und Freiheit navigiert. In diesem Fall wird die Frage der persönlichen Freiheit abgewogen gegen nichts weniger als die Würde des Lebens derer, die Schutz brauchen, oder derer, die bei einer Überlastung des Systems nicht mehr richtig behandelt werden könnten. Wer um seine Entfaltung fürchtet, der sollte die andere Waagschale bei aller Kritik im Blick behalten."/ra/DP/fba