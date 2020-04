FRANKFURT (dpa-AFX) - Seit knapp einem Jahr geben die Notenbanken im Euroraum keine neuen 500-Euro-Scheine mehr heraus. Doch die wertvollste Euro-Banknote erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. "Ein Großteil der 500er ist weiter im Umlauf", sagte Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Die Bundesbank und die Österreichische Nationalbank haben den lilafarbenen Schein letztmals am 26. April 2019 herausgegeben. Die anderen 17 nationalen Zentralbanken des Eurosystems hatten die Ausgabe des 500-Euro-Scheins bereits am 26. Januar 2019 beendet.



Vom Verzicht auf den 500-Euro-Schein versprechen sich Befürworter, dass Terrorfinanzierung und Schwarzarbeit zurückgedrängt werden. Doch ob das klappt, ist umstritten. "Mir liegen nach wie vor keine Belege dafür vor, dass durch den Ausgabestopp für die 500-Euro-Banknote Schattenwirtschaft oder Geldwäsche wirksam bekämpft werden können", bekräftigte Beermann./ben/mar/DP/stk