Der pH-Wert gehört in der Chemie zu den am meisten bestimmten Messgrößen. Auf der anderen Seite sind Lebewesen nur überlebensfähig, wenn sich der pH-Wert in einem definierten Toleranzbereich bewegt. Bei Pflanzen hängt die Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen vom pH-Wert ab. Zum Schutz von Natur und Umwelt gibt es darum im Bereich der Umweltanalytik eine Reihe gesetzlicher Vorgaben für die Industrie zur Einhaltung des pH-Wertes. Viele chemische Prozesse nutzen stark korrosive Chemikalien. Auch hier ist das Wissen über den pH-Wert von besonderer Bedeutung, um Anwender und Ausrüstung vor großem Schaden zu schützen und angemessene Aufbereitungsmaßnahmen treffen zu können.

In der Praxis ist die Messung der elektrischen Spannung an pH-sensitiven Elektroden etabliert. Die auf dem Markt erhältlichen Sensoren sind praktisch universell einsetzbar und zeichnen sich durch extrem hohe Empfindlichkeiten aus. Abhängig von der Anzahl der Messstellen und der Analysenfrequenz werden verschiedene Analysenformen unterschieden. Wird die Probe manuell entnommen und im Labor mittels Laboranalysengeräten analysiert, spricht man von Offline-Analytik. Auch wenn die Qualitätskontrolle in der Regel im externen Labor stattfindet, sind die Messbedingungen nicht vergleichbar mit denen direkt im Prozess. Durch den Transport kann sich die Temperatur, der CO2-Gehalt oder die Matrix der Probe verändern, was zu abweichenden Messwerten führen kann.

Bei der Inline-Analytik werden häufig Wechselarmaturen in den Prozess eingebunden, sodass eine Messung direkt im Prozessmedium erfolgt. Mechanische Belastungen oder Feststoffe können allerdings in raschem Materialverschleiß an den Messinstrumenten und hohen Kosten für den Betreiber resultieren. In Hinblick auf die Prozesssicherheit stellen massive und schwere Wechselarmaturen ein Risiko dar, besonders wenn sie in Kunststoffleitungen implementiert werden sollen.

Eine direkte Zuführung des Probenstroms zum Analysensystem mittels Ansaugen mit Schlauchpumpen oder durch Zuführen mittels Bypass-Leitungen ist gemeinhin als Online-Analytik bekannt. Die Online-Analyse ermöglicht nicht nur den 24/7-Betrieb und somit eine engmaschige Kontrolle des pH-Wertes, sondern auch die Kombination verschiedener Analysenmethoden und damit Bestimmung weiterer Parameter. Dadurch lassen sich sowohl mehrere Parameter als auch multiple Messstellen mit einem System überwachen.

Herausforderungen bei der Bestimmung des pH-Werts

Die genaue Messung des pH-Wertes unterliegt einer Reihe von chemischen, physikalischen und mechanischen Einflussgrößen, wodurch hohe Anforderungen an die verwendete Analysen- und Sensortechnik auftreten. Am häufigsten werden Glaselektroden für ...

