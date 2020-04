Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CORONA-HILFEN - Die deutsche und die französische Regierung haben den Streit um EU-Finanzhilfen für klamme Staaten in der Corona-Krise zur Chefsache gemacht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schalteten sich am Mittwoch in die Verhandlungen der EU-Finanzminister ein, als die Gespräche wegen eines Vetos der Niederlande zu scheitern drohten. Wie aus Regierungskreisen verlautete, telefonierten Merkel und Macron mit dem niederländischen Premier Mark Rutte, um einen Kompromiss in dem Streit zu erreichen. Weitere Verhandlungen sollen nun am Donnerstagabend starten. (SZ S. 7)

CORONA - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält erste Schritte aus dem Corona-Stillstand nach den Osterferien für möglich. "Wir sehen einen positiven Trend. Aber der muss sich verstetigen", sagte Spahn im Interview mit dem Handelsblatt. Voraussetzung dafür sei, dass sich die Bevölkerung auch über die Feiertage an die Alltagsbeschränkungen halte. Sollte die Entwicklung bei den Infektionszahlen anhalten, "werden wir mit den Ministerpräsidenten über eine schrittweise Rückkehr zur Normalität nach den Osterferien reden können", sagte Spahn. In einem freiheitlichen Rechtsstaat könnten weitreichende Einschränkungen von Grundrechten "nur so lange funktionieren, wie sie verstanden und akzeptiert werden". Deshalb sei es nicht nur wichtig, das Handeln gut zu begründen, sondern auch "eine Perspektive aufzuzeigen". Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) mahnte derweil zur Vorsicht. Die öffentliche Debatte über eine Rückkehr zur Normalität sei verständlich, sagte er dem Handelsblatt. "Im politischen Bereich sollten wir uns aber zurückhalten, wir dürfen keine falschen Erwartungen schaffen." Mayer fordert: "Die Osterferien sollten wir auf jeden Fall abwarten und dann im Lichte der gemachten Erfahrungen entscheiden." (Handelsblatt S. 10)

EZB - EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Folgen der Corona-Krise als eine "der größten gesamtwirtschaftlichen Katastrophen der Neuzeit" bezeichnet und die Länder im Euroraum zur gegenseitigen Unterstützung aufgerufen. "Wir brauchen gezielte Maßnahmen für diejenigen, die von der Krise betroffen sind. Und das sind im Moment die Unternehmen und Familien, die unter massiven Einkommensverlusten leiden und sich zunehmend Sorgen um die Zukunft machen", schreibt Lagarde in einem Gastbeitrag für die Rheinische Post. Die geldpolitischen Maßnahmen der EZB sollten gerade diese Zielgruppe erreichen. Lagarde mahnte, die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank würden "eine größere Wirkung entfalten, wenn alle Politikbereiche ineinandergreifen und einander verstärken. (Rheinische Post)

DIÄTEN - Eigentlich sollen die Diäten für Bundestagsabgeordnete zum 1. Juli um gut 260 Euro steigen, doch dazu wird es jetzt wegen der Corona-Krise nicht kommen. "In der größten Krise, die Deutschland in den vergangenen Jahren erlebt hat, halten wir eine Erhöhung der Abgeordnetenvergütung für problematisch", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer. Seine Fraktion prüfe "deshalb bereits, wie sich ein möglicher Verzicht darauf parlamentarisch umsetzen lässt". (SZ S. 6)

FÖRDERMITTELBETRUG - Das Landeskriminalamt NRW hat nach Informationen von SZ, NDR und WDR inzwischen eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet, bei der alle Fälle von Fördermittelbetrug gebündelt werden. Experten für Internetkriminalität des LKA und der "Zentral- und Ansprechstelle Cyberkriminalität" ermitteln konkret gegen Betreiber gefälschter Webseiten, die mit dem offiziellen Formular des Wirtschaftsministeriums bis auf wenige Details identisch sind. Nach bisherigem Stand handelt es sich um zwei Domains, die am Mittwoch noch online und seit Tagen aktiv waren. Wie beim Original soforthilfe-corona.nrw.de läuft bei einer davon oben rechts ein Countdown von 15 Minuten ab. Und wer auf "Impressum" klickt, landet auf der Adresse des Ministeriums. Die Betreiber, so der Verdacht, könnten Daten gutgläubiger Unternehmer abgegriffen haben, um sich Staatshilfen zu erschleichen. Das Landesinnenministerium bestätigte die Ermittlungen. (SZ S. 21)

CORONA - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet entwirft einen strategischen Weg aus dem Corona-Lockdown. Lockerungen für Regionen, den Einzelhandel, Autohäuser und die Gastronomie kann er sich vorstellen. Industrie und Mittelstand könnten so mit Kreativität aus dem aktuellen Stillstand finden. (Handelsblatt S. 50)

ERHOLUNG - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hält eine Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise im kommenden Jahr für möglich. "Ich halte es für möglich, dass wir aus dieser Krise mit einem blauen Auge herauskommen", sagte Kramer der Rheinischen Post. Bei seiner Prognose berief er sich auf die Szenarien das Sachverständigenrats. "Demnach schrumpft die Wirtschaft dieses Jahr um 2,8 bis 5,4 Prozent. In beiden Fällen ist aber die vollständige Kompensation schon nächstes Jahr wahrscheinlich", betonte Kramer. "Das heißt: Wenn wir die zwei Jahre 2020 und 2021 zusammennehmen, sind wir insgesamt bei plus minus Null. Danach wären wir wieder auf einem soliden Wachstumspfad." Deutschland sei aus einer Phase der Hochkonjunktur in diesen Shutdown hineingekommen. Deswegen werde der Bedarf nach unseren Gütern und Dienstleistungen hinterher nicht bei Null beginnen, betonte Kramer. "Im Gegenteil, es gibt dann noch einen zusätzlichen Nachholbedarf. (Rheinische Post)

