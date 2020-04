The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA USU09513HX08 BMW US CAP 20/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU09513HZ55 BMW US CAP 20/23 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU1109MAF33 BROADCOM 20/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU1109MAG16 BROADCOM 20/30 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2154325489 SYNGENTA FI. 20/26 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2156236296 TOYOTA FIN 20/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2156583259 REPSOL INT 20/30 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2156598281 AKZO NOBEL 20/30 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2156607702 ENBW INTL F. 20/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2156768546 DT. BAHN FIN. 20/40 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2156787090 SSE PLC 20/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2156787173 SSE PLC 20/30 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2157121414 TOYOTA FIN 20/22 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2157183950 ZYPERN 20/50 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2157184255 ZYPERN 20/27 MTN BD02 BON EUR N