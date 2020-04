The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU000KFWHAB1 KRED.F.WIED.15/20 MTN AD BD00 BON AUD NCA XFRA DE000HSH4YL1 HCOB ZSXK8 15/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WVG0 LBBW STUFENZINS 14/20 BD00 BON EUR NCA 5F58 XFRA DE000A12T5X5 FMS WERTMGMT MTN 15/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3WV6 HCOB IS 12/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB68T0 NORDLB IS.S.1556 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA GB0009081828 TREASURY STK 2020 IND.LIN BD01 BON GBP NCA PCUB XFRA US84265VAD73 SOUTH.COPPER 10/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000DK0B119 DEKABANK DGZ IHS.S.7274 BD02 BON EUR NCA XFRA US456837AE31 ING GROEP 15/UND. FLR BD02 BON USD NCA XFRA USD4000PAL60 IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S BD02 BON USD NCA AXAH XFRA XS0503665290 AXA S.A. 10/40 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1169586606 ING BK NV 15/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1218432000 GLENCORE FDG 15/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1807492688 SUMIT.MITSUI 18/20 FLR BD02 BON EUR N