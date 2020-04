The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0537261924 PFB.SCHW.HYP 20/27 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0537261932 PFB.SCHW.HYP 20/40 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1RQDS2 HESSEN SCHA.20/40 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NRW0MA1 LAND NRW SCHATZ 20 R1498 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A289RC9 KRED.F.WIED.20/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0YK9 DZ BANK IS.A1325 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T1D8 DEKA MTN SERIE 7703 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2S02 LB.HESS.THR.CARRARA04E/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2S10 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2S85 LB.HESS.THR.CARRAR 04H/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2TB9 LB.HESS.-THR.IS.04B/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2TV7 LB.HESS.THR.CARRARA04S/20 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013507456 SANOFI 20/30 MTN 2 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013507647 SNCF 20/30 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA PTEDPNOM0015 EDP-ENERGIAS 20/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US29736RAQ39 ESTEE LAUDER 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US31428XBY13 FEDEX 20/25 BD02 BON USD NCA XFRA US31428XBZ87 FEDEX 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US31428XCA28 FEDEX 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA US42824CBF59 HEW.PACK.E. 20/24 BD02 BON USD NCA XFRA US42824CBG33 HEW.PACK.E. 20/23 BD02 BON USD NCA XFRA US455780CU87 INDONESIA 20/70 BD02 BON USD NCA XFRA US609207AT22 MONDELE.INTL 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA USU0740LAJ45 BERKSH.HATH. 20/25 REGS BD02 BON USD N