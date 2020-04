"Systemrelevante Berufe erhalten heute zwar jede Menge Wertschätzung, Klatschen und lobenden Worte. Die ökonomisch richtige Anerkennung wäre aber Wertschöpfung und nicht Wertschätzung."Ja, es ist wohl so. Wir sollen weiter zu Hause bleiben und sollten unsere Verwandten und Bekannten nicht sehen, gemeinsam draussen etwas unternehmen, obwohl das Wetter so Appetit danach macht und Ostern, die sogenannt frohen, vor der Türe stehen? Genauso ist es, denn wir sind jetzt das was man systemrelevant bezeichnen könnte. Wir sind zwar nicht "too big to fail" aber "too many to fail".

