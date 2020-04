Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Dänemark und Norwegen bleiben die Börsen geschlossen. In Schweden findet lediglich ein bis 13.00 verkürzter Handel statt. In den USA findet lediglich ein bis 20.00 Uhr verkürzter Anleihehandel statt.

FREITAG: An Karfreitag bleibt der Handel in den meisten Ländern in Europa und Amerika geschlossen.

MONTAG: An Ostermontag findet in den meisten europäischen Ländern sowie in Australien und Hongkong kein Handel statt.

TAGESTHEMA

In der Coronavirus-Krise suchen die EU-Staaten am Donnerstag erneut eine Einigung zu Hilfen für finanziell schwächere Länder. Die EU-Finanzminister nehmen ihre am Mittwoch nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon unterbrochene Tagung per Video-Konferenz am Nachmittag wieder auf. Gescheitert ist ein Durchbruch zuletzt an Forderungen der Niederlande, die Vergabe von Krediten aus dem Euro-Rettungsfonds ESM mit harten Bedingungen zu verknüpfen. Die ESM-Darlehen von bis zu 240 Milliarden Euro sollen für bereits stark verschuldete EU-Staaten finanziellen Spielraum schaffen, um gegen die wirtschaftlichen Folgen der Krise vorzugehen. Sie gehören zu einem dreiteiligen Paket mit einem Volumen von über einer halben Billion Euro. Es umfasst auch Darlehen der Europäischen Investitionsbank von 200 Milliarden Euro für Firmen sowie weitere 100 Milliarden Euro zur Förderung von Kurzarbeit, um Entlassungen in der Krise zu verhindern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Bauer AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Software AG, Ergebnis 1Q

- DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q

- DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Februar Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +17,2 Mrd Euro zuvor: +18,5 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +17,0 Mrd Euro zuvor: +16,6 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm - GB 08:00 BIP Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 0,0% gg Vq 08:00 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -7,5 Mrd GBP zuvor: -3,7 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-2,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-2,9% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 5.000.000 zuvor: 6.648.000 14:30 Erzeugerpreise März PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (1. Umfrage) PROGNOSE: 75,0 zuvor: 89,1

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von 0,60-prozentigen Anleihen mit Laufzeit Juni 2023 im Volumen von 4,0 bis 4,5 Mrd EUR Auktion von 0,85-prozentigen Anleihen mit Laufzeit Januar 2027 im Volumen von 2,5 bis 3,0 Mrd EUR Auktion von 1,45-prozentigen Anleihen mit Laufzeit März 2036 im Volumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR Auktion von 4,75-prozentigen Anleihen mit Laufzeit September 2044 im Volumen von 0,50 bis 0,75 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion von 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion von 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion von 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 10 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.422,50 0,27 S&P-500-Indikation 2.746,00 -0,08 Nasdaq-100-Indikation 8.194,50 -0,27 Nikkei-225 19.241,95 -0,58 Schanghai-Composite 2.824,67 0,33 +/- Ticks Bund -Future 170,38 16 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.332,89 -0,23 DAX-Future 10.394,50 2,11 XDAX 10.413,23 2,09 MDAX 21.704,44 0,77 TecDAX 2.746,09 1,78 EuroStoxx50 2.851,27 -0,22 Stoxx50 2.767,14 -0,29 Dow-Jones 23.433,57 3,44 S&P-500-Index 2.749,98 3,41 Nasdaq-Comp. 8.090,90 2,58 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,22 -53

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Angesichts positiver Vorgaben von der Wall Street und den asiatischen Märkten zeichnen sich auch zur Eröffnung an Europas Börsen am Donnerstag festere Notierungen ab. Die Anleger erfreuen sich weiter an abflachenden Infektionskurven und setzen zudem auf neue Konjunkturprogramme. Auch steigt die Zahl der Regierungen, die schrittweise Lockerungen der Lockdowns anstreben. Dennoch werden im Handel das Einsetzen von Gewinnmitnahmen im Tagesverlauf nicht ausgeschlossen. Nach der Eindeckungsrally und vor Beginn des langen Osterwochenendes würde dies nicht überraschen. Mit der Fortsetzung des Eurogruppen-Treffens und dem OPEC+-Treffen bietet der Donnerstag hochkarätiges.

Rückblick: Das mit Spannung erwartete Treffen der EU-Finanzminister ist ergebnislos auf Donnerstag verschoben worden. Uneinigkeit besteht über die Instrumente zur Finanzierung der riesigen Hilfspakete. Am Anleihemarkt stieg der Spread zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen zeitweise trotz zuletzt intensiver EZB-Käufe italienischer Papiere nach dem Eurogruppentreffen zeitweise auf über 2 Prozent. Mit Blick auf die Coronavirus-Epidemie hält der positive Nachrichtenfluss in Europa an. Nach den Daten der Johns-Hopkins-Universität ist die Zahl der aktiven Coronavirus-Fälle in Deutschland gesunken. Trotz schwächerer Produktionszahlen im ersten Quartal ging es für OMV kräftig um 3,6 Prozent nach oben. Der Konzern hat eine Verschärfung des Sparkurses in Aussicht gestellt. Tesco verloren 0,6 Prozent nach Zahlen. Im Handel wurde auf steigende Kosten verwiesen.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Tagesgewinner im DAX waren Infineon mit einem Plus von 6,2 Prozent. Zum einen war der Techsektor allgemein gegen den Trend gesucht. Zum anderen stützten positive Analystenstimmen. Tagesverlierer waren Siemens mit einem Minus von 3,1 Prozent. Der Konsumgüterhersteller Henkel (plus 0,8 Prozent) hat, wie zu erwarten war, seine Prognose für das laufende Jahr kassiert. Deutsche Post schlossen 2,1 Prozent im Minus. Der Logistikkonzern hat den Ausblick wegen der Pandemie zurückgezogen. Die Aktie hat sich zuletzt stark erholt, was ein Grund für die Abgaben gewesen sein dürfte. Nicht gesucht waren Banken. Deutsche Bank verloren 2,8 Prozent. Commerzbank gaben gleich 4,1 Prozent nach. Die geplante Veräußerung der polnischen Tochter M-Bank scheint ins Stocken geraten zu sein. Für Prosieben ging es um 4,6 Prozent nach unten. Im Handel war von einer nachlassenden Übernahmefantasie die Rede. Sehr fest lagen Aroundtown (plus 6,3 Prozent) im Markt. Sollten Lufthansa aus dem DAX absteigen, wären auch Aroundtown im Rennen. Heißester Kandidat sind aus derzeitiger Sicht allerdings Deutsche Wohnen (plus 0,2 Prozent).

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel am Mittwoch verlief in "relativ normalen Bahnen", so eine Händlerin von Lang & Schwarz. Ausreißer habe es nicht gegeben. Lufthansa verbesserten sich um 1 Prozent. Die Fluglinie verkleinert nach dem Ausscheiden des Finanzvorstands ihren Vorstand von sieben auf sechs Mitglieder und ändert die Ressortverteilung. Die Funktionen des am Montag aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen CFO würden aufgeteilt, so der Konzern. Für die Codon-Aktie ging es dagegen um rund 50 Prozent abwärts. Das Unternehmen hatte vor allem wegen operative Verluste mehr als die Hälfte seines Grundkapitals verloren.

USA / WALL STREET

Fester - Gestützt wurde das Sentiment von der Hoffnung, dass die lähmenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in den USA früher als erwartet zurückgenommen werden können. Die sich schnell verändernde Nachrichtenlage um die Corona-Pandemie sorgte indessen erneut für Bewegung. Befördert wurde die Stimmung von der günstigen Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in Europa. Sie weckte die Hoffnung, dass in den USA bald ebenfalls eine Besserung eintreten könnte. Im Weißen Haus arbeitet man bereits an Plänen für die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit. Derweil will das US-Schatzamt wegen der Pandemie neue Schulden von mehr als zwei Billionen US-Dollar aufnehmen. Die Zahl der Corona-Todesopfer in den USA ist nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität stark gestiegen auf mehr als 12.900. Die Zahl der Infektionen stieg auf über 400.000. Die Aktien von Levi Strauss machten einen Sprung um 9,3 Prozent nach oben, nachdem der Jeans-Hersteller mit dem Umsatz seines ersten Geschäftsquartals die Erwartungen übertroffen hatte. Levi Strauss kündigte ferner die Wiedereröffnung seiner chinesischen Läden an. Twitter verbesserten sich um 8,8 Prozent. Bernstein hatte die Aktie auf "Market Perform" hochgestuft. Die Burger-Kette Mcdonald's hatte den Ausblick auf das laufende Jahr wegen der Corona-Krise zurückgezogen, sieht sich aber ausreichend mit Liquidität versorgt. Die Aktie legte 1,1 Prozent zu.

