Wie am Dienstag bereits gemunkelt wurde, verkündete die Lufthansa am Abend, dass die Tochter Germanwings den Flugbetrieb ganz einstellen soll. Zudem verkleinert die Lufthansa aufgrund der kurz- und mittelfristig eingebrochenen Nachfrage ihre Flotte. So sollen rund zehn Prozent der insgesamt 760 Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen werden. Darüber hinaus hat auch die Lufthansa Technik AG nun für ihre 12.000 Beschäftigten in Deutschland Kurzarbeit angemeldet. Als meistgehandelte Aktie in Stuttgart beendete ...

