Firmen aus China haben im vergangenen Jahr erneut weniger Geld für Übernahmen in der Europäischen Union in die Hand genommen. Das besagt eine Analyse des Berliner Merics-Instituts und der US-Beratungsfirma Rhodium Group. Die Direktinvestitionen in die 28 EU-Länder sanken 2019 demnach um 33 Prozent auf zwölf Milliarden Euro. Nach dem bisherigen Höchststand im Jahr 2016 ist es der dritte Rückgang chinesischer Investitionen in Folge. Nach Darstellung der Autoren haben chinesische Firmen zwar immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...