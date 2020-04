LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist im Februar vor der Zuspitzung der Corona-Krise überraschend etwas geschrumpft. Die Wirtschaftsleistung sei im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent gesunken, teilte das nationale Statistikamt am Donnerstag mit. Analysten hatten eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,1 Prozent erwartet.



Ausschlaggebend für den Dämpfer sei eine schwache Entwicklung in der britischen Bauwirtschaft gewesen, hieß es. In den drei Monaten bis Februar sei das Bruttoinlandsprodukt derweil um 0,1 Prozent gewachsen. Analysten hatten diese Entwicklung erwartet.



Die britische Wirtschaft konnte sich nach dem Wahlerfolg der konservativen Regierung unter Premierminister Boris Johnson Ende 2019 nur kurzfristig etwas beleben. Im Januar war die zweitgrößte europäische Volkswirtschaft nach revidierten Daten um 0,1 Prozent im Monatsvergleich gewachsen, nachdem zuvor eine Stagnation gemeldet worden war. In den kommenden Monaten ist wegen den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mit einem starken Rückgang der britischen Wirtschaftsleistung zu rechnen./jkr/mf/mis