An Instagram kommt man nicht vorbei, so viel ist klar. Aber worauf kommt es eigentlich an und was macht einen guten Account aus? Wir haben gesammelt. Ausprobieren, analysieren und optimieren ist die Strategie der Wahl, wenn es um die Verbesserung der Performance auf Instagram geht. Aber die Learnings der erfahrenen Instagrammer lassen sich als Ausgangspunkt für Format, Länge und Veröffentlichungsintervall heranziehen. 1. Die Story Storytelling ist wie ein Synonym für Social Media. Der einzelne Post erzählt eine Story, aber eben auch der g...

Den vollständigen Artikel lesen ...