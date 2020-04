FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern BASF hält seine diesjährige Hauptversammlung wegen der Ausbreitung des Coronavirus als rein virtuelle Veranstaltung ab. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, soll sie am 18. Juni stattfinden. Nach fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung könnten Aktionäre ihr Stimmrecht per Briefwahl oder per Vollmacht ausüben.

April 09, 2020

