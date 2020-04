flatex Morning-news EUR/USD: Die europäische Gemeinschafswährung blieb am Mittwoch ...

Die europäische Gemeinschafswährung blieb am Mittwoch ein wenig in Lauerstellung. Noch ist nichts in Sachen Covid-19-Hilfspaket durch die Eurogruppe beschlossen worden. Diese vertagte sich auf den heutigen Donnerstag. Derzeit steht ein Maßnahmenpaket von über 500 Milliarden Euro zur Disposition. Dieses Paket soll aus über 200 Milliarden Euro in Form von Krediten der EIB an kleine und mittlere Unternehmen bestehen, sowie aus Kreditlinien des ESM in Höhe von 200 Milliarden und einem 100 Milliarden Euro umfassenden Programm zur Kurzarbeit. Auf diese Weise soll auch das leidige Thema ?Eurobonds? oder ?Corona-Bonds? umschifft werden.

Zur Charttechnik: Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich am Mittwoch im Vergleich zum Vortag innerhalb der Vortageshandelsspanne (inside day). Weiterhin wäre auf den Kursverlauf vom Zwischenhoch des 27. März 2020 von 1,1147 bis zum jüngsten Verlaufstief des 06. April 2020 bei 1,0768 abzustellen, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher ausmachen zu können. Die Widerstände kämen unverändert bei den Marken von 1,0958/1,1003/1,1058 und 1,1147 in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 1,0857 und 1,0768, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1,0713 und 1,0679 zu ermitteln.

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

