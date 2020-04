WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutschen Ausfuhren haben im Februar überraschend zugelegt. Die Exporte seien im Monatsvergleich um 1,3 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet. Die Einfuhren fielen um 1,6 Prozent und damit stärker als von Ökonomen erwartet.



Der Überschuss in der Handelsbilanz stieg von 13,8 Milliarden Euro im Vormonat auf 20,8 Milliarden Euro. Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 16,5 Milliarden Euro erwartet. Der Überschuss in der Leistungsbilanz stieg auf 23,7 Milliarden Euro.



"Größere Auswirkungen der Corona-Krise auf die Außenhandelsergebnisse sind ab dem Berichtsmonat März zu erwarten", hieß es in der Mitteilung. Die Ergebnisse für März werden zurzeit noch erfasst, sodass eine erste Einschätzung noch nicht möglich ist./jkr/mf/mis