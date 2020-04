Ross Beaty, neben Eric Sprott wohl der bekannteste langjährige Investor und Firmengründer in der Rohstoffbranche, äußerte sich jüngst in einem Webinar von Grit Capital zu den Aussichten der Rohstoffe - und seine Favoriten. Beaty sieht dabei Gold und Silber ganz vorne. Seiner Ansicht nach werden sich beide Edelmetalle in den kommenden Jahren hervorragend entwickeln."Ich erwarte einfach fabelhafter Fundamentaldaten für Gold und Silber, tatsächlich so gut, wie ich im Laufe meiner 45-jährigen Karriere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...