Das Open Interest an den EUR-Futures-Märkten ist am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge gestiegen, diesmal um nur 105 Kontrakte, so die vorläufigen Zahlen der CME Group. Das Volumen verlängerte stattdessen die schwankende Performance und ging um fast 36K Kontrakte zurück. EUR/USD steht vor zusätzlicher Konsolidierung Die negative Kursentwicklung des ...

