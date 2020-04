Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein in vielerlei Hinsicht historischer Monat am Rentenmarkt liegt hinter uns, so die Experten von Union Investment.Die durch das Corona-Virus ausgelöste Rezession der Weltwirtschaft habe im März zu deutlichen Verwerfungen geführt. Zunächst hätten die als sicher geltenden Anleihen aus Deutschland und den USA vielen Anlegern als sicherer Hafen gedient. Die Renditen von zehnjährigen Papieren hätten Allzeittiefstände markiert. Innerhalb weniger Handelstage seien die Renditen dann aber kräftig in die Höhe geschossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...