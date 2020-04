Das zuvor noch offene Gap bei 10.390 Punkten wurde am Vortag geschlossen. Am Vortag wurde hier auf den S&P500 hingewiesen, der als Taktgeber für den DAX gilt und weiterhin direkt an seinem 200er-EMA im Wochenchart bei etwa 2.660 Punkten notiert.

Ein Ausbruchsversuch nach oben scheiterte am Vortag. Zwar konnte der Index zunächst mit einem großen Gap-up eröffnen, sackte dann im Tagesverlauf aber wieder unter den 200er-EMA zurück. Sollte der S&P500 am 200-EMA scheitern und wieder nach unten abdrehen, dürfte auch der DAX wieder nachgeben.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 10.356 Punkten, vorbörslich 10.250 Punkte.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 10.300, 10.200, 10.000, 9.100 und 8.800 Punkten, nach oben bei 10.400, 10.600 und 11.000 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500, 11.844, 11.447 und nach unten bei 10.097 und 9.626 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von ...

