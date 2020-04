Die Logistikimmobilien Branche wird nach der Krise noch stärkere Aufmerksamkeit erfahren und neue Investoren in diese Assetklasse drängen. Von Bodo Hollung, LIP Invest. Gerade in der aktuellen Zeit steigt die Relevanz von Logistikimmobilien. Dabei zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Marktsegmenten. Der Einzelhandel (z.B. Bekleidung, Elektronik) ist aktuell von einer geringeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...