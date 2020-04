Das Schweizer Bankhaus UBS Group AG (ISIN: CH0244767585) will die angekündigte Dividende von 0,73 US-Dollar (ca. 0,67 Euro) nach einer Aufforderung der Schweizer Finanzmarktaufsicht in zwei Tranchen ausschütten. So soll eine Dividende von 0,365 US-Dollar am 7. Mai 2020 ausgeschüttet werden. Die zweite Tranche soll im vierten Quartal ausgeschüttet werden. Hierüber soll eine ausserordentliche Generalversammlung am 19. November 2020 abstimmen. ...

