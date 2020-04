In einer so ungewissen Lage habe ich mich dazu entschieden, mein Augenmerk auf Aktien zu legen, die von der Krise profitieren und auch nach der Krise über ein meiner Ansicht nach besseres geschäftliches Umfeld verfügen als vor der Krise. Vierzehn Titel habe ich im Kapitel 04 mit Kauflimits versehen, die ich als Schnäppchenpreis bezeichnen würde.Ich will es nicht ausschließen, dass der DAX nochmals in Richtung 8.000 Punkte abtaucht. Noch immer möchte ich nicht darauf wetten, weil ich die Wissenschaftler, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...