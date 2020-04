Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Diskussionen um ein Ende des Lockdown heizen am Donnerstag die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten an. Der DAX gewinnt im frühen Handel 1,9 Prozent auf 10.527 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,5 Prozent auf 2.894 Punkte an. Dabei liegen alle 16 Stoxx-Branchenindizes in der Gewinnzone, besonders stark der Index der Reise-und Freizeit-Aktien, der sich um 4,3 Prozent erholt. Im DAX ziehen alle Einzeltitel mehr oder weniger deutlich an. Besonders stark erholen sich Infineon mit einem Plus von 4,7 Prozent und MTU mit einem Plus von 6,3 Prozent.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält erste Schritte raus aus dem Corona-Stillstand der Wirtschaft nach den Osterferien für möglich. Auch in Italien und in der Schweiz werden die Forderungen nach einem Kick-Start der Wirtschaft angesichts abnehmender Infektionszahlen lauter.

Zwar werden vor dem langen Osterwochenende auch Gewinnmitnahmen nicht ausgeschlossen. "Es kann aber auch ganz anders kommen", sagt ein Händler. Sollten die Infektionskurven über Ostern weiter abflachen, komme man am Dienstag möglicherweise nur zu deutlich höheren Kursen in den Markt, sagt er. Die Anfälligkeit für hohe Ausschläge sei weiter groß, wie die Volatilitätsindizes zeigten. "Und die Volatilität kann auch nach oben treiben", so der Händler.

Im Blick stehen die Fortsetzung des Eurogruppentreffens und der OPEC-Sondergipfel. Das Treffen der EU-Finanzminister war ergebnislos verschoben worden. Uneinigkeit besteht weiterhin über die Instrumente zur Finanzierung der riesigen Hilfspakete. Der Vorschlag, gemeinsame Corona-Bonds aufzulegen, stößt bei der Bundesregierung, aber auch Ländern wie den Niederlanden und Österreich auf Widerstand. Sie lehnen eine Vergemeinschaftung von Schulden ab.

Ölwerte fest - Saudis steigen ein

Mit Blick auf das Opec+-Treffen hoffen Markteilnehmer auf einen Einigung zwischen Russland und Saudi- Arabien. Die Spekulation, dass es zu einer solchen kommen wird, hat zuletzt eine massive Erholung der Ölpreise von den Jahrestiefs ausgelöst. Die Opec und ihre Partner wollen bei ihrem Krisengipfel nach Angaben aus Kuwait eine massive Drosselung der Ölförderung vereinbaren. Anvisiert werde eine Senkung um 10 bis 15 Millionen Barrel pro Tag, sagte Kuwaits Ölminister Chaled al-Fadhel der Zeitung Al-Rai. Aktuell geht es mit den Ölpreisen deutlicher nach oben.

Gleichzeitig bekommen die Öl-Aktien selbst Schützenhilfe aus Saudi-Arabien. Laut mehreren Quellen steigt ein saudi-arabischer Wealth-Fonds massiv in europäische Öl-Aktien ein. Er habe etwa 1 Milliarde Dollar in die Aktien von Total, Royal Dutch Shell, Eni und Equinor investiert. Sie gewinnen zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Der Branchenindex der Öl- und Gastitel steigt um 2,0 Prozent.

UBS und CS positiv bewertet

Positiv beurteilen Marktteilnehmer die Perspektiven von UBS und Credit Suisse (CS). Die beiden Banken splitten zwar die Dividende, von dem vielfach von allen Banken geforderten Dividendenausfall kann aber keine Rede sein. Die UBS hat nach ersten Berechnungen im ersten Quartal 1,5 Milliarden Franken verdient, deutlich mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Kurs von UBS zieht überdurchschnittlich stark um 3,3 Prozent an, CS gewinnen sogar 4,9 Prozent. Der Index der europäischen Banken legt um 3,0 Prozent zu.

SAP ok - Lizenzen schwach, Cloud heiter

Die gesenkte Prognose von SAP belastet den Kurs nicht, er steigt um 1,9 Prozent. SAP habe die Prognose gesenkt, aber den Ausblick nicht vollständig zurückgezogen, so die Analysten der Citigroup. Das sollte positiv aufgenommen werden, so die Analysten. Mehr als zwei Drittel der Umsätze bei SAP seien "recurring", also wiederkehrend.

Mit Blick auf die Erstquartalszahlen von SAP heißt es von den Analysten, dass die Umsätze in etwa den Konsens-Erwartungen entsprächen, aber besser als von den Citi selbst erwartet seien. Einem Einbruch der Lizenzeinnahmen stehe eine gute Entwicklung des Cloud- und Support-Geschäfts entgegen. Etwas schlechter als erwartet habe sich indes das Betriebsergebnis entwickelt. Dies spiegele in etwa die schwächere Entwicklung bei den Lizenz-Umsätzen wider.

Auch Gerresheimer reagieren positiv auf ihre Geschäftszahlen. Der Kurs gewinnt 4,1 Prozent. Die Zahlen bewegen sich laut Marktteilnehmern zwar nur im Rahmen der Erwartungen. Gut kommt aber der trotz Corona-Krise bestätigte Ausblick an.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.893,58 1,48 42,31 -22,74 Stoxx-50 2.798,33 1,13 31,19 -17,77 DAX 10.526,61 1,87 193,72 -20,55 MDAX 22.113,47 1,88 409,03 -21,90 TecDAX 2.796,33 1,83 50,24 -7,25 SDAX 10.022,85 2,25 220,36 -19,89 FTSE 5.798,58 2,13 120,85 -24,72 CAC 4.520,23 1,74 77,48 -24,39 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,30 0,01 -0,54 US-Zehnjahresrendite 0,75 -0,02 -1,93 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Mi, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,0867 +0,10% 1,0866 1,0873 -3,1% EUR/JPY 118,36 +0,16% 118,16 118,23 -2,9% EUR/CHF 1,0556 -0,00% 1,0553 1,0552 -2,8% EUR/GBP 0,8764 +0,07% 0,8770 0,8760 +3,6% USD/JPY 108,90 +0,06% 108,93 108,72 +0,1% GBP/USD 1,2400 +0,04% 1,2394 1,2413 -6,4% USD/CNH (Offshore) 7,0756 +0,11% 7,0774 7,0711 +1,6% Bitcoin BTC/USD 7.311,76 -0,21% 7.316,01 7.284,76 +1,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 26,41 25,09 +5,3% 1,32 -56,0% Brent/ICE 33,85 32,84 +3,1% 1,01 -47,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.654,09 1.646,50 +0,5% +7,59 +9,0% Silber (Spot) 15,12 15,10 +0,1% +0,02 -15,3% Platin (Spot) 740,90 736,25 +0,6% +4,65 -23,2% Kupfer-Future 2,27 2,26 +0,5% +0,01 -19,1% ===

April 09, 2020

