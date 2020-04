Die Monega KAG mbH (Köln) und die KFM Deutsche Mittelstand AG haben am 1. April den europäischen Mittelstandsanleihen FONDS aufgelegt. Der offene Rentenfonds startet mit zwei Anteilsklassen (DE000 A2PF0N 2 I-Tranche / DE000 A2PF0P 7 R-Tranche) und einem Fondsvolumen in Höhe von 10 Mio. EUR. Als Verwahrstelle fungiert die DZ-Bank. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS investiert in gewissenhaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...